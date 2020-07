Plateia de A Fazenda deverá ficar em bolhas e peões mais distantes de Mion

Impeachment e jogo de poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como já era esperado, a pandemia deverá mudar um pouco das coisas na próxima edição de A Fazenda (Record), que deve estrear em setembro. Se acordo com o colunista Flavio Ricco, do Portal R7, o novo protocolo não eliminou a plateia, mas espera colocá-la em bolhas plásticas.

Ainda de acordo com a coluna, as novas medidas adotadas pela emissora incluem ainda menor contato dos competidores com o apresentador Marcos Mion, que nas eliminações costumavam dividir o mesmo palco, além da redução da frequência de abastecimento de alimentos perecíveis.

Os 20 participantes do reality, que ainda não tiveram os nomes divulgados oficialmente, deverão ser levados a um hotel oito dias antes do início do programa para ficarem em isolamento. A previsão é que A Fazenda 12 comece no primeiro semestre de setembro.

Apesar de a Record não ter confirmado, muitos nomes conhecidos estão sendo especulados como dos novos competidores do reality, como as funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella, do ator ator Kadu Moliterno, e dos ex-BBBs Felipe Prior, Petrix Barbosa e Paula Amorim.

A Record foi procurada para comentar as possíveis mudanças para a nova edição do reality, mas ainda não respondeu.