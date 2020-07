Personal trainer de Fábio Assunção publica foto do ator trincado

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A boa forma do ator Fábio Assunção, 48, vem impressionando internautas e não é de hoje. Já faz alguns meses que o artista decidiu levar uma vida mais saudável, com alimentação regrada e exercícios físicos.

Mas, na noite de quinta (16), o personal trainer do ator, Chico Salgado, responsável por acompanhar a transformação, publicou uma foto do ator com a barriga trincada e aproveitou para fazer um desabafo sobre a evolução de Assunção nos últimos dez meses. "Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso principalmente se existe algum tipo de evidencia na pessoa", iniciou o texto, compartilhado em sua rede social.

Salgado disse que o ator fez uma das mudanças de vida mais incríveis que ele já viu e por isso, merece ser aplaudido. "Para motivar alguem que pode estar precisando disso, mas o julgamento muitas vezes nao deixa ninguem enxergar. Que um dia nos possamos aprender a admirar e compartilhar historias de vitoria e superacao e isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem nocao", escreveu o personal.

O profissional de educação física também parabenizou Fabio Assunção por ter usado "todas as criticas para converter em energia e vontade de mudar". "Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versao!", completou.

Assunção se prepara para viver um personagem em quatro gerações na série de nome "Fim". As gravações foram postergadas por conta da pandemia e eles só voltarão em março de 2021. Até o momento, ele já perdeu 27 kg.

Além da saúde física, a saúde mental do ator também vai bem. Em recente live com o Canal Brasil, ele afirmou que está "100% na quarentena". "Não fiquei deprimindo. Comecei a estudar italiano, continuei com minhas aulas de inglês e estou aprendendo até iorubá (língua africana). Estou buscando o conhecimento. A quarentena me abriu um caminho espiritual maravilhoso".