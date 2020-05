Péricles é destaque de festival online que traz É o Tchan, Babu Santana e Jota Quest

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mistura de pagodes clássicos dos anos 1990 com hits do pop nacional promete agitar o público dentro de casa na tarde deste sábado (16). A partir das 14h, o festival Pipoca e Guaraná vai transmitir shows de Péricles, É o Tchan, Babu Santana e Jota Quest por meio do canal Coisa Nossa no YouTube.

"É um momento muito bom, em que matamos a saudade e ajudamos causas importantes durante este período difícil", diz o Péricles. O festival vai arrecadar doações para catadores do aplicativo Cataki --uma iniciativa da ONG Pimp My Carroça--, além de promover leilão com objetos de personalidades, como uma camisa da seleção autografada por Gabriel Jesus.

Péricles vai abrir a programação do festival, que terá Adriane Galisteu como apresentadora. O ex-vocalista do Exaltasamba comemora poder retornar no tempo. "É uma honra participar de um período da música como foi os anos 1990. As canções ainda estão vivas na cabeça de todo mundo", diz. Sobre o repertório, Péricles faz suspense. "Surpresa sempre tem, e eu vou deixar para a live [risos]."

Na sequência, o show continua com o grupo É o Tchan, às 15h. Com a felicidade de sempre, Compadre Washington e Beto Jamaica prometem cantar sucessos das antigas, como "Dança do Bumbum" e "Segura o Tchan".

"Será uma oportunidade de matar a saudade dos palcos, mesmo que virtualmente. Vamos levar um pouco de alegria para as pessoas", destaca Compadre. "Não vamos sentir o calor presencial da galera, mas vamos estar estimulados pela live", acrescenta Jamaica.

O terceiro a entrar em cena é Babu Santana, às 16h. Quarto colocado do Big Brother Brasil 20, o ator que já interpretou Tim Maia no cinema quer soltar a voz e mostrar seu lado musical.

Para encerrar a festa, às 17h, o Jota Quest resgata canções que marcaram época e que parecem cada vez mais atuais, como "Dias Melhores", "Só Hoje" e "A Voz do Coração".

OUTROS SHOWS

O sábado de música continua com shows da dupla Palavra Cantada, para crianças, e de artistas como Ivan Lins, grupo Pixote, Zelia Duncan, Daniela Mercury e Bruno & Marrone. No domingo (17), os destaques são Diogo Nogueira, Sérgio Reis e Renato Teixeira e Wesley Safadão e Raça Negra.

SÁBADO (16)

Festival Pipoca e Guaraná

14h - Péricles | 15h - É o Tchan | 16h - Babu Santana | 17h - Jota Quest | Onde ver: youtube.com/coisanossa

Palavra Cantada

16h | Onde ver: youtube.com/user/palavracantadatube

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Clube Big Beatles convidam Ivan Lins, Edgard Scandurra (Ira!), Andreas Kisser (Sepultura), Amaro Lima, Flávio Venturini e André Prado

17h | Onde ver: youtube.com/secultespiritosanto

Grupo Pixote

17h | Onde ver: youtube.com/user/Grupopixoteoficial1

Aniversário do Teatro Porto Seguro

17h30 - Zélia Duncan | 18h30 - Guilherme Arantes | 19h30 - Daniela Mercury | Onde ver: youtube.com/c/TeatroPortoSeguroSP

João Donato

19h | Onde ver: youtube.com/sescsp

Paulo Ricardo

20h | Onde ver: youtube.com/user/pauloricardooficial

Bruno e Marrone

21h | Onde ver: youtube.com/user/BrunoEMarrone

DOMINGO (17)

Diogo Nogueira

12h | Onde ver: youtube.com/user/Tofazendoaminhaparte

Sérgio Reis e Renato Teixeira

14h | Onde ver: youtube.com/user/serjaooficial

Wesley Safadão e Raça Negra

16h | Onde Ver: youtube.com/wesleysafadao

Simone

18h | Onde ver: @simoneoficial no Instagram