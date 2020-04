Perfil de Babu chama Thelma de 'mucama' e internautas apontam racismo

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos administradores do perfil oficial de Babu Santana no Twitter publicou uma mensagem nesta quinta-feira (23) que gerou revolta dos internautas.

"Toda fada tem uma mucama para lhe servir", escreveu a conta de Babu na rede social, em relação à amizade de Thelma com Manu Gavassi. O mesmo perfil havia escrito há alguns dias que "Mucama é uma das piores ofensas a uma mulher negra".

O comentário fez com que os internautas acusassem os administradores do perfil de racistas e levassem a tag "Thelma Merece Respeito" para os assuntos mais falados no Twitter. Os responsáveis pela conta do ator se desculparam pela publicação.

"Sempre usamos textos e tweets para criar conteúdo para vocês, dessa vez, não nos atentamos aos termos usados e sim no contexto do texto como um todo, que explicou bem a trajetória do Babu no BBB. No mais, estaremos sempre abertos ao diálogo e a aprender mais", escreveram

"Postamos um conteúdo que continha um estereótipo desumanizador de mulheres negras e lamentamos profundamente por isso. Erramos. Sentimos muito".