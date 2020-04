Paulinho Gogó deixa A Praça É Nossa após 16 anos

Coronavírus já pode estar dentro de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mauricio Manfrini, que interpreta o personagem Paulinho Gogó no humorístico A Praça É Nossa (SBT), deixará o grupo de comediantes da atração. O contrato dele não será renovado por vontade do ator.

A atração comandada por Carlos Alberto de Nóbrega está, assim como todas as outras, parada por causa da pandemia do novo coronavírus. Apenas reprises vão ao ar.

O SBT confirma a decisão e revela que ainda não há definições sobre possíveis novas contratações para o time de atores da Praça.

Em entrevista ao site Na Telinha, Manfrini deixou claro a sua vontade em sair do país em um futuro próximo. "Pretendo levar meus filhos para estudar em Boston nos Estados Unidos daqui um ou dois anos. Entendi que precisava encerrar um ciclo, por isso decidi não renovar meu contrato, que termina em 30 de abril. Sempre me lembrarei da Praça como o programa que me formou", disse.

A confirmação a Carlos Alberto, segundo ele, aconteceu pela mulher de Nóbrega, a médica Renata Domingues. E depois de cinco minutos o apresentador ligou para Manfrini o apoiando.

"Ele me liga e eu não atendo, pois desconfiei que Renata tinha resolvido revelar o fato e fiquei congelado. Em seguida, ele mandou um áudio de cinco minutos. Nunca tinha chorado tanto na minha vida", revela ele.

Manfrini revelou ter propostas de filmes, séries e turnê internacional.