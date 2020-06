Participantes de 'A Fazenda 11', Hariany Almeida e DJ Netto oficializam namoro após críticas

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia dos Namorados foi especial para Hariany Almeida e para o DJ Netto. Os ex-participantes de "A Fazenda 11" (Record) aproveitaram a data para oficializar o namoro.

Conforme publicou em suas redes sociais, Hariany disse ao amado que esperava um pedido oficial de namoro. Nas imagens, ela mostra que Netto caprichou. De surpresa, ele decorou o ambiente com pétalas de rosas e luz velas antes de perguntar: "Namora comigo?".

O relacionamento dos dois já vinha sendo apontado pela imprensa de celebridades desde maio, após um amigo entregar o casal. No entanto, como ela havia se relacionado com o modelo Lucas Viana, campeão da edição do reality show no qual os dois se conheceram, os fãs fizeram muitas críticas.