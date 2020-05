Participante de reality show da Netflix morre aos 22 anos

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Participante do reality show "Terrace House", da Netflix, a lutadora Hana Kimura morreu aos 22 anos.

A informação foi divulgada pela Stardom Wrestling, organização de luta livre à qual a japonesa estava associada, em nota publicada na noite de sexta (22) e confirmada por veículos estrangeiros, como a "Variety". A causa da morte não foi esclarecida.

"Lamentamos informar que nossa Hana Kimura faleceu", diz o texto. "Por favor, sejam respeitosos e deem tempo para processar as coisas, e mantenham seus pensamentos e orações com a família e com os amigos dela."

Hana era uma das estrelas da temporada mais recente de "Terrace House", reality show que mostrava três homens e três mulheres morando temporariamente juntos em uma casa em Tóquio, no Japão. A estreia da produção ocorreu no último dia 14 -as gravações estavam suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Ela era filha de Kyoko Kimura, que também foi lutadora, e era profissional da luta livre desde 2016.