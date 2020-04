Pais de Mari Gonzalez dizem que filha é inocente e não tem maldade

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 20 entrou na sua última semana de exibição -o vencedor será conhecido na próxima segunda (27)-, e uma participante vem ganhando destaque nesta reta final do reality: Mari Gonzalez, a baiana de 26 anos que é ex-panicat e influenciadora fitness.

Criticada ao longo do programa por uma suposta omissão diante das polêmicas do jogo, Gonzalez teve uma participação discreta ao menos até a saída de Flayslane, então sua grande aliada, eliminada do BBB no último dia 12.

Com a saída da paraibana, a influenciadora se aproximou mais de Ivy, e o público pode enfim conhecer seu jeito mais brincalhão. Mas a parceria durou pouco, porque Ivy deixou o programa no domingo (19), e quem enfrenta o Paredão desta terça-feira (21) é a própria Mari, contra os superpopulares Babu Santana e Mau Gavassi.

Namorado da influenciadora há quatro anos, o modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach, 34, afirma que Mari não foi omissa, mas coerente com o que sempre foi. "Ela recebeu muita críticas por não se posicionar, mas isso, na verdade, é coerência. Ela sempre manteve o mesmo posicionamento e o controle emocional, independentemente da circunstância. Dentro da casa os próprios participantes perceberam isso, viram que ela não está fazendo nenhum tipo. É o jeito dela."

No início do programa, Mari Gonzalez foi alvo de homens da casa que discutiram um plano em que o participante Lucas Galina tentaria seduzi-la -sendo uma mulher comprometida, a ideia era fazer com que ela perdesse popularidade fora do BBB. Revelado aos demais pela participante Marcela, o plano ficou conhecido como "teste de fidelidade".

Mari evitou conflito direto com os brothers, e parte do público entendeu que ela perdeu, ali, uma chance de se posicionar e se destacar no jogo. De acordo com os pais da influenciadora, Sônia e Alfredo Gonzalez, a estratégia conversa bem com o estilo da filha, que eles definem como uma pessoa cautelosa.

"Mariana se parece muito comigo, sempre com um pé atrás, analisando tudo. Foi o que ela fez, ficou fazendo o jogo dela. Ela é muito coração, é inocente e não tem maldade. Mas foi ganhando confiança aos poucos e isso deu uma boa perspectiva de ela chegar até a final, agora que o jogo afunilou", diz Alfredo, 71.

"A Mari é aquilo mesmo, uma menina tranquila e educada", acrescenta Sônia, 60. A mãe da influenciadora, aliás, diz estar sofrendo muito com o reality. "Não é fácil! A gente chora, e sofre muito. Eu, como mãe, não aconselho a nenhuma outra deixar o filho participar do BBB", brinca.

No Paredão histórico que disputou com Manu e Felipe Prior (o primeiro a alcançar a marca de 1,5 bilhão de votos), até mesmo Tiago Leifert saiu em defesa de Mari para Prior, o eliminado na ocasião. "A Mari é uma menina legal. Você via muita maldade na Mari, que não tem. Ela é uma menina legal", disse o apresentador do BBB.

Se no início do jogo Mari foi vista como omissa, nas últimas semanas ela tentou resolver conflitos da convivência com Manu e Rafa Kalimann, por exemplo, e até virou alvo de piadas na internet por sua insistência em discutir a relação. "Mariana fica doida para fazer as pazes", comenta o pai.

Para Jonas Sulzbach, isso também contribuiu para aumentar a força da namorada nesta reta final. "Muitos estão comentando sobre isso nas redes sociais. Recebo emails de pessoas se desculpando por terem julgado a Mari, que hoje torcem por ela. Ela está tendo uma visibilidade maior, as conversas que ela teve com as pessoas dentro da casa fizeram ela ter uma notoriedade maior, e eles perceberam que era o jeito dela."

Sulzbach aproveitou uma transmissão ao vivo que fazia pela internet com os pais de Mari, na última sexta (17), para pedir a namorada em casamento. "Quero que vocês saibam que a Mariana mudou minha vida para melhor, ela me fez crescer, amadurecer muito", começou Jonas. "Vocês me permitem me casar com ela?", perguntou. A resposta foi positiva. "Você nasceu para conviver com a Mariana", disse Alfredo.

FAMA NO PÂNICO

Depois de cursar cinco períodos de educação física na Universidade Federal da Bahia, Mari Gonzalez decidiu largar o curso, em 2015, para ingressar no extinto programa Pânico, na Band. Lá ela começou como panicat, como eram chamadas as assistentes de palco do humorístico, mas logo foi promovida a repórter da atração, função em que ficou até 2017. Ainda nesse período, ganhou o apelido de Mari Baianinha.

Após deixar a TV, ela passou a focar no universo fitness e se tornou influenciadora digital, principalmente pelo Instagram. Atualmente com mais de 7 milhões de seguidores, Mari Gonzalez incentiva um estilo de vida saudável e dá dicas de treinos e alimentação.

"O esporte e a atividade física sempre fizeram parte da nossa vida, desde que nos conhecemos. A rede social não foi algo que planejamos, apenas aconteceu. É uma ferramenta para a gente expor nosso dia a dia, e o esporte faz parte dela", diz Sulzbach -eles têm juntos aplicativo de exercícios chamado Casal Fit.

Gonzalez também tem um canal (Mari Gonzalez) com mais de 200 mil inscritos no YouTube, em que detalha sua rotina e também expõe seus interesses pessoais.