Pabllo Vittar vira animação no clipe 'Rajadão' e promete segredos escondidos no vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar, 25, virou animação no clipe da música "Rajadão", lançado na noite desta quarta-feira (22). A cantora, que é apaixonada por animes e todo o universo geek, já vinha fazendo várias ações para indicar aos fãs a novidade, e promete segredos escondidos no novo vídeo também.

O clipe demorou oito semanas para ficar pronto e é o primeiro da cantora nesse formato. "Quisemos trazer uma Pabllo Vittar bem 'Drama Queen' com influências do anime, design arrojado, cenários estonteantes, poesia visual e sensualidade", afirmou Anderson Mahanski, do Combo Estúdio.

"Eu amo demais animações e fiquei muito feliz com o resultado do clipe de 'Rajadão' que estava guardando a sete chaves", afirmou Pabllo, que tinha virado garota do tempo nos últimos dias para anunciar a previsão de arco-íris, tendo inclusive invadido as redes sociais do Climatempo.

"Rajadão" foi o primeiro single do álbum "111", que foi parcialmente vazado, em março, o que fez a cantora antecipar o lançamento. "Quem vazou, eu espero, do fundo do meu coração, que queime no fogo do inferno", afirmou ela, na ocasião, em suas redes sociais.