Ópera do americano Bob Wilson é destaque nesta quinta-feira de quarentena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta quinta (16).

TEATRO

Neste link, é possível ver na íntegra a ópera "Einstein ond The Beach", uma das obras mais importantes no repertório do encenador americano Robert Wilson, com música composta por Philip Glass. A peça é inspirada na vida e na carreira de Albert Einstein, porém sem uma história linear. São quatro horas de peça, de imagens que refletem o rigor formal tanto de Wilson como de Glass.

MÚSICA

Formada há 20 anos, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano prometem para esta quinta, às 20h30, a exibição de uma apresentação musical com seus sucessos no Youtube.

CINEMA

Nesta quinta (16), às 19h, o Instituto de Cinema vai promover um bate-papo com o diretor Bruno Barreto através de uma Live em sua conta no instagram. Bruno é um cineasta brasileiro, diretor de filmes como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1977) e "O Que É Isso, Companheiro?" (1997), indicado ao Oscar de filme estrangeiro.

EXPOSIÇÕES

No projeto Artists' Film International, a galeria inglesa Whitechapel exibe uma seleção de filmes de arte e animações assinadas por artistas de diversos países. Um dos destaques é "In Grammar of Gates / Gramática de las Puertas" (2019), do mexicano Miguel Fernández de Castro. No trabalho, o artista traz imagens de paisagens da fronteira entre seu país e os Estados Unidos.

LIVROS

Nesta quinta, Adriana Novaes, que tem pós-doutorado em Filosofia na FFLCH-USP, dá continuidade a seu curso sobre a obra de Hannah Arendt, conhecido por seus estudos sobre o totalitarismo e em especial pela análise do julgamento do nazista Adolf Eichmann em Israel. No fim do curso as quatro aulas ficarão disponíveis no Youtube para os inscritos. O curso custa R$ 168.