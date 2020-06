Novo filme de Bob Esponja é adiado pela 2ª vez e não será lançado nos cinemas

O prefeito que Manaus vai escolher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Bob Esponka: O Incrível Resgate", que havia sido adiado de maio para agosto, não será mais lançado nos cinemas. Ao invés disso, o filme chegará diretamente nas plataformas de streaming.

Sua data exata de estreia ainda não foi divulgada, mas já se sabe que será possível assistir ao filme no início de 2021 através do streaming CBC All Access, que ainda não existe no Brasil.

"O lançamento vai se encaixar perfeitamente com a nossa expansão contínua e os planos para a marca", diz Marc DeBevoise, presidente da ViacomCBS, à revista Variety.

"Nós estamos incrivelmente felizes por dar às crianças e famílias uma ajuda da forma que pudermos. Eu não posso pensar em uma melhor maneira de imersão no otimismo e na alegria que este personagem representa".

No novo filme "Bob Esponda: O Incrível Resgate", a missão de Bob e seus amigos é reencontrar Gary, que foi "caracolstrado" pelo Rei Poseidon e levado para a cidade perdida de Atlantic City. No caminho, eles fazem novos amigos e se deparam com o grande Sábio -interpretado pelo ator Keanu Reeves.