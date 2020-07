Novela 'A Viagem' será reprisada no canal Viva em dezembro

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grande sucesso da teledramaturgia brasileira, a novela "A Viagem" (Globo), de 1994, será reprisada no canal Viva, a partir de dezembro. A trama escrita por Ivani Ribeiro e inspirada na doutrina espírita vai substituir "Chocolate com Pimenta" (2004) no horário das 15h30 e da meia-noite.

Esta é a segunda vez que "A Viagem" é reapresentada no Viva -a primeira foi em 2014. Segundo o canal, a novela registrou ótimos índices de audiência há seis anos e a sua reprise era muito pedida pelo público. Também já foi exibida duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, em 1997 e em 2006.

A trama conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), jovem rico, viciado em álcool e drogas, que mata o tesoureiro da empresa de sua família, após ter sido pego roubando o cofre. Diná (Christiane Torloni), sua irmã, é a única a protegê-lo e recorre ao advogado criminalista Otávio Jordão (Antonio Fagundes), amigo do tesoureiro assassinado, que se nega a defender Alexandre. Condenado, Alexandre se mata na cadeia e jura vingança a todos que julga serem responsáveis por seu trágico fim.

A novela acompanha a jornada pós-morte de Alexandre e de outros personagens. O elenco principal da trama também conta com Miguel Falabella, Lucinha Lins, Maurício Mattar, Yara Cortes, Andréia Beltrão, Cláudio Cavalcanti, Ary Fontoura, Fernanda Rodrigues, entre outros.