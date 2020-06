No Dia do Orgulho LGBTQIA+, Camila Pitanga publica foto com namorada

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camila Pitanga, 43, não deixou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ passar batido. A atriz, que assumiu publicamente o relacionamento com a artesão Beatriz Coelho em novembro do ano passado, publicou uma foto das duas agarradinhas neste domingo (27). Na legenda, escreveu: "Orgulho".

Mais cedo, ela já havia postado um vídeo explicando o significado da sigla LGBTQIA+ e incentivou os seguidores a trocarem informações sobre questões de diversidade com ela. "Não é vergonha ter dúvidas, vergonha é não querer aprender", disse a atriz.

Ela então passou a explicar um dos termos que mais geram confusão na sigla. "Originalmente, a palavra queer era uma forma pejorativa de se referir a pessoas LGBT em países de língua inglesa", disse. "A tradução para queer era 'esquisito' ou 'estranho'. Daí o termo foi reapropriado pela comunidade como forma de nomear sua orientação e identidade sexual."

"Queer virou então um guarda-chuva mais amplo de significados", contou. "A palavra engloba pessoas que não se viam representadas pela expressão popular 'gay'. Ou seja, qualquer pessoa que não se sinta heterosexual pode ser queer. Queer também é uma forma de expressão política. ONGs e grupos ativistas queer trabalham para a proteção e valorização do grupo perante uma sociedade cis e heteronormativa."

Ela encerrou desejando "feliz Dia do Orgulho LGBTQIA+ para todas nós".