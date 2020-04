No BBB 20, Manu recorda o Quarto Branco e diz que foi uma virada

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com menos de duas semanas para o fim do Big Brother Brasil 20, alguns participantes tiveram um fim de semana de recordações de momentos marcantes na casa. Manu, por exemplo, lembrou do Quarto Branco e de como ele mudou sua participação no jogo.

"O Quarto Branco para mim foi uma virada. Será que, se ele [Felipe Prior] não tivesse me colocado nesse destaque que foi o Quarto Branco, ele teria ganhado de mim no Paredão? Porque eu teria ido para outro lado, teria ficado mais apagada", disse Manu, que estava no paredão quando o arquiteto foi eliminado.

O Quarto Branco foi um castigo dado a Prior pelo Anjo, que na ocasião era Ivy. O arquiteto então escolheu duas pessoas para irem com ele -Manu e Gizelly. O castigo no Quarto Branco foi interrompido apenas quando Manu apertou o botão vermelho e, assim, foi direto para o Paredão. Caso ela não apertasse o botão, os três iriam ao Paredão.

Em conversa com Thelma, a cantora recordou a aproximação que teve com Prior, com tentativas de conversa e entendimento dos dois lados. Segundo ela, se isso não acontecesse, ela talvez não disputasse o Paredão com votação tão próxima à de Prior, podendo dar o protagonismo a Mari, que também estava na disputa.

Durante a conversa, Manu e Thelma também recordaram as amizades e surpresas que tiveram durante o programa. "Acho que a gente só vai entender a dimensão disso e o que foi a história quando a gente sair", afirma Manu. Thelma completa: "Até mesmo porque a história vai mudando. A Marcela saiu, eu fiquei 'bugada'".

Mais uma eliminação será definida neste domingo (12), podendo sair Babu, Flay ou Thelma. Um novo Paredão deverá ser formado logo após o mais votado sair. O programa tem previsão de terminar no próximo dia 23.