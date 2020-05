'Nioh 2' vai ganhar novas expansões personalizadas nos próximos meses

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo Nioh 2, que já ultrapassou a marca de um milhão de unidades vendidas, terá novas atualizações nos próximos meses. Isso porque a PlayStation anunciou em seu blog oficial nesta sexta-feira (15), que a primeira delas estará disponível no dia 30 de julho.

As novas expansões via DLC (conteúdo para download) vão trazer novos desafios para os jogadores, novas histórias e conteúdo "end game" para expandir a duração da campanha. Outra novidade é o Photo Mode (modo retrato) do jogo.

"The Tengu's Disciple" é o nome da primeira atualização do game, produzido pela Team Ninja e Koei Tecmo. "Nossos esforços para cumprir com esse compromisso, continuaremos a prestar bastante atenção a seu feedback e continuaremos a trazer atualizações quando possível. Essa é nossa promessa a vocês", escreveu Tom Lee, diretor criativo da produtora.

Nioh 2 é jogado no PlayStation 4.

Para os amantes de videogame, vale lembrar que o lançamento do PlayStation 5 acontece neste ano, de acordo com o CEO da Sony, Jim Ryan. A previsão é que o console chegue nas lojas no final de 2020.

Segundo Ryan, o objetivo deste novo console é trazer maior sensação de realidade ao jogador e as inovações no controle serão responsáveis por buscar essa imersão. "Há duas inovações importantes. Primeiro, estamos adotando feedback tátil para substituir a tecnologia "rumble", encontrada nos controles.

"Com eles, você realmente sente uma gama mais ampla de sensações; portanto, colidir com uma parede de um carro de corrida é muito diferente de atacar no campo de futebol", explicou sobre as novidades no sistema de vibração.