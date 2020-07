Nicole Kidman e Keith Urban compram apartamento de quase R$ 19 milhões em Nova York

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Kidman, 53, e Keith Urban, 52, aumentaram a lista de propriedades de luxo que têm pelo mundo. O casal de artistas comprou agora um apartamento de dois dormitórios, avaliado em US$ 3,5 milhões (quase R$ 19 mi), na cidade de Nova York, nos EUA.

Segundo o jornal New York Post, o apartamento fica no bairro de Tribeca, em Manhattan, em um prédio em que já teria funcionado uma companhia de seguros, mas foi transformado em condomínio em 2018, entre as ruas Lafayette e Broadway.

O apartamento conta com piscina, banheira de hidromassagem, academia e sala de mídia, além de três entradas separadas e discretas, o que teria sido determinante para que Nicole Kidman escolhesse o imóvel.

Apesar da nova aquisição, a residência principal da atriz e do cantor de música country continua sendo a mansão que têm em Nashville, Tennessee. O casal, no entanto, tem casas também em Los Angeles e em sua terra natal, a Austrália.