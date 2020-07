Nicki Minaj anuncia gravidez de seu primeiro filho e publica foto com barrigão

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Nicki Minaj, 37, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (20) para anunciar a espera pelo seu primeiro filho. A gravidez foi anunciada com fotos já mostrando seu barrigão, confirmando os rumores que já existiam.

A suspeita dos fãs sobre a gravidez da rapper começou com o lançamento do clipe da música "Trollz", em que ela aparece enquadrada apenas dos seios para cima. Mesmo quando aparece de corpo inteiro, ela cobre a barriga com as mãos.

Na foto promocional do clipe ela também aparecia sentada em uma banqueta, com o umbigo coberto. "Ela definitivamente está grávida", disse um internauta. "Você está escondendo uma barriguinha de bebê?", provocou outro.

Nicki Minaj é casada desde o ano passado com o rapper Kenneth Petty. O romance dos dois já era conhecido desde dezembro de 2018. Na época do anúncio do namoro, veio a público também o passado criminoso dele, acusado de abuso sexual e homicídio culposo no início dos anos 2000.