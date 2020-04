Netflix reúne solteiros em seu novo reality show em que é proibido beijo e sexo

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix estreia na próxima sexta-feira (17) um novo reality show, em que a regra principal é ficar sem beijo ou sexo, podendo o competidor perder dinheiro no caso de violação.

O reality "Brincando com Fogo" tem um quê de "De Férias com o Ex" (MTV) ou "Soltos em Floripa" (Amazon Prime), mostrando uma espécie de retiro paradisíaco cheio de pessoas jovens, bonitas e loucas para se pegarem. A ideia, no entanto, é criar conexões emocionais.

O programa tem dez participantes, de países variados, como Canadá, Austrália e Estados Unidos, e foi gravado no México. O objetivo é ganhar o prêmio de US$ 100 mil (quase R$ 510 mil), mas a cada violação de regra, como beijar ou fazer sexo, eles vão perdendo parte desse valor.

Brincando com Fogo é a nova aposta da Netflix, que emplacou recentemente realities como Casamento às Cegas e The Circle Brasil.