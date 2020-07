Netflix divulga trailer de 'Barraca do Beijo 2', e fãs se frustram com possível traição

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso entre os jovens desde que foi lançado, em 2018, o filme "A Barraca do Beijo" ganhará sua continuação no próximo dia 24 de julho. Nesta segunda-feira (6), a poucos dias do lançamento, a Netflix divulgou o primeiro trailer do novo longa, e acabou gerando reações adversas nas redes sociais.

Muitos espectadores se frustraram com o fato do vídeo insinuar uma possível traição por parte do galã Noah (Jacob Elordi), após o jovem entrar em uma universidade. O trailer, de cerca de três minutos, mostra o casal principal se divertindo no verão, até que Noah viaja para estudar em Harvard, enquanto Ellen (Joey King) enfrenta o último ano de colégio.

O novo filme ainda insere um novo garoto no elenco principal, Marco (Taylor Zakhar Perez), que também poderá se envolver com Ellen -e que, em determinado momento da trama, ficará cara a cara com Noah.

Por fim, o trailer mostra a protagonista em dúvida sobre qual universidade escolher, e cedendo aos pedidos de Noah de se aplicar para a universidade de Harvard também.