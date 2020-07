Nego do Borel sofre acidente de moto e vai parar no hospital

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nego do Borel, 27, sofreu uma queda de moto na tarde desta segunda-feira (6) dentro de seu condomínio, na Barra da Tijuca (RJ). Porém, segundo a sua assessoria, os ferimentos são leves.

O cantor, por meio de sua assessoria de imprensa, quis tranquilizar os familiares, fãs e amigos, ao informar que ele está bem. Após o acidente, Nego foi encaminhado para um hospital para tomar medicação. Ainda não há informações com relação ao que aconteceria depois disso nem se ele voltará para a sua casa.

Em nota, a assessoria agradece o carinho, a preocupação e a responsabilidade de sempre da imprensa e pede para que aguardem mais notícias.

Atualmente, Nego vive momentos de desentendimento com seus sogros, os pais da namorada Duda Reis. Ao responder a um internauta que dizia que Duda Reis e o funkeiro formavam um lindo casal, a dermatologista Simone Barreiros, mãe dela, foi categórica. "Se ele fosse um cara do bem, formariam sim! Mas, como é um mau caráter, sou obrigada a discordar de você!".

A partir desse comentário outros internautas começaram a palpitar nas questões familiares da médica, insinuando que ela poderia estar errada em não dar uma segunda chance a Nego, e também que Simone seria preconceituosa. "Como chama alguém de arrogante sem nem conhecer?! Não seria também um pré conceito?! Pense nisso! A página é minha! Você entra e dá sua opinião! Eu aceito, porém penso diferente! Quem é arrogante aqui?", questionou Simone.

O pai de Duda, Luiz Fernando Barreiros, também entrou na discussão, defendendo a mulher: "Quando você fala em segunda chance, quantos números você está querendo dizer? Quer dizer que segunda chance é dar chance eternamente? Pimenta nos olhos dos outros é refresco! [...]. A verdade é uma só: sabemos quem é quem! Perde seu tempo com isso não! Vai elogiar quem você gosta! É muito melhor para você! Se acha que o problema está em nós, ore por nós, mas antes faça isso por vc mesma!", publicou o médico.

Luiz foi além, repondendo a outro internauta disse novamente que há fatos que Duda não revelou publicamente. "Pergunte para nossa filha, se ela tiver a coragem de falar a verdade você ficará bem informada! Infelizmente até agora ela não teve! Mas a verdade sempre vem à tona, cedo ou tarde!", finalizou.

Toda essa polêmica começou após o anúncio de volta do casal. Luiz usou as redes sociais para comentar e, sem citar o nome do cantor, disse que "amar também é saber dizer não, principalmente quando vemos nossos filhos caminharem para a própria destruição".