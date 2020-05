Nego do Borel é batizado na igreja após semana polêmica com pai de namorada

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há uma semana o cantor Nego do Borel, 27, anunciou que havia reatado namoro com Duda Reis, 18, após alguns meses separados. Desde então, iniciou uma sequência de troca de farpas entre o artista e o pai da jovem.

Na noite deste sábado (2), Nego do Borel publicou uma foto sendo batizado na igreja evangélica. A imagem foi publicado no perfil do cantor no Instagram junto com um trecho do versículo bíblico de Lucas que aborda o batismo.

"Eis aqui um homem novo, que dia maravilhoso, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu Filho amado; em ti me tenho comprazido. Lucas 3:21-22"

O batismo do cantor também foi comentado por alguns artistas, como a influenciadora digital e atriz Jade Sabe: "Gloria a Deus meu amigo, que ele te renove por completo e você sinta o poder desse amor todos os dias. É transformador."

O jogador são-paulino Alexandre Pato também escreveu "Amén!". Pepê Vilardi, jogador do Flamengo, Gabi Brandt, Denilson, Jonathan Couto entre outras artistas também se manifestaram na foto publicada por Nego do Borel nas redes sociais.

ENTENDA A POLÉMICA COM PAI DE DUDA

A polêmica começou após o anúncio de volta do casal. O médico Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda, usou as redes sociais para comentar e, sem citar o nome do cantor, disse que "amar também é saber dizer não, principalmente quando vemos nossos filhos caminharem para a própria destruição".

"Às vezes o amor que temos pelos nossos filhos, a luta que travamos com eles, não são reconhecidas, nos viram as costas. Quando tudo se exaure precisamos deixá-los seguir o caminho que eles escolheram, mesmo já conhecendo o sofrimento que eles irão encontrar no final", completou o médico.

O músico então respondeu, também em nota divulgada por sua assessoria, que não se pronunciaria sobre tudo que já ouviu sobre a opinião dos pais de Duda em respeito à relação dos dois. "No que depender de nós, só será usado em casos extremos", afirmou ele.

"Eu fico muito triste por ver como as coisas estão acontecendo em relação aos pais da Duda. Infelizmente vivemos numa sociedade em que pessoas de cor de pele preta ou vindas de comunidade, são muito marginalizadas, mesmo que a gente tenha conseguido mudar de vida com o suor do nosso trabalho honesto."

O pai da atriz não deixou quieto e voltou a responder o cantor, a quem chamou de canalha. "Quer nos rotular de racistas, mas não comenta o quão bem foi recebido aqui em nossa casa durante muito tempo", afirmou o médico.

"É um arrogante, prepotente, se acha o melhor! É um manipulador contumaz! É só ver o histórico dele na internet, como foi a relação com todas as namoradas, olhar as polêmicas que ele se meteu nos últimos tempos, os escândalos e por aí vai! Cuidado com o que você diz, rapaz! Você não tem propriedade para isso!".

Nego do Borel e Duda Reis já tinham namorado por cerca de um ano antes de reatarem o relacionamento há algumas semanas. Depois de anunciarem a volta, eles chegaram a participar de uma doação de ovos de Páscoa na comunidade em que o músico nasceu.

No dia 25 de abril, Duda se pronunciou pela primeira vez em sua conta no Instagram. Ela afirmou estar chateada com a exposição do caso e ressaltou que nunca foi vítima de agressão. "Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. Nunca fiquei presa dentro de casa. Nem todos os dias foram flores, mas hoje a gente vive uma vida nova, está muito bom, eu me sinto muito amada, eu sou muito feliz".

"Eu amo muito meus pais e eles sabem, eles sabem mais do que ninguém. Eu sempre fui aquela filha que ama muito, que sempre fala o tempo inteiro o quanto ama, sempre honrou, sempre foi grata. E acho que tudo precisa ser conversado, e é o que vai acontecer. Eu sou contra mesmo a exposição", afirmou ela.

Na mesma data, a assessoria do músico afirmou, por nota, que seu advogado cuidará do caso agora e destacou que "foram faladas muitas inverdades". Segundo sua assessoria, Nego do Borel prefere preservar sua namorada e está muito triste com tantas mentiras a seu respeito.