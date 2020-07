NatGeo estreia episódios de 'Aeroporto'; veja 5 lições que a série ensina

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores sucessos da National Geographic, o programa "Aeroporto" estreia temporada nesta segunda-feira (20) relatando os acontecimentos de um dos principais pontos de conexão com a Europa, o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma, também conhecido como Fiumicino.

A produção original do canal mostra o dia a dia das forças de segurança nos aeroportos mais importantes do mundo. Nos primeiros episódios do "Aeroporto: Roma", serão mostrados como a polícia antidrogas italiana investiga um homem que afirma estar viajando sozinho por amor, um suposto exportador de vinho, e um estudante de teologia que diz querer visitar o Vaticano, mas terá que passar por um controle rigoroso.

O grupo de fronteira ainda ajuda uma criança angustiada, enquanto outros agentes enfrentam uma situação atípica, em que um passageiro pretende embarcar para Índia completamente bêbado e os agentes tem poucos minutos para ajudá-lo a se recuperar, antes que ele perca o voo.

Para ajudar os espectadores a entrarem no clima, a National Geographic criou uma lista exclusiva com cinco lições que a série ensina sobre o comportamento em aeroportos, e concedeu à reportagem. Confira:

1 - Nada a esconder, nada a temer

Os agentes de segurança do aeroporto em todo o mundo são especialistas em detectar mentiras, nervosismo ou respostas inconsistentes. Conversar com passageiros é uma ocorrência diária no trabalho e, embora possam parecer triviais, cada uma das suas perguntas pode fazer parte de um interrogatório que determinará se uma pessoa é suspeita de tentar cometer um crime.

Em um capítulo de "Aeroporto: Madri", um passageiro que alegou ser colombiano não conseguiu responder corretamente aos agentes quem era o presidente de seu país e onde se localizava Cali. Os alertas acenderam imediatamente.

Lição: não há necessidade de ficar nervoso. Ao responder com sinceridade e naturalidade, nada pode dar errado.

2 - Atenção aos drinques antes do embarque

Pode parecer óbvio, mas muitos passageiros esquecem. Apresentar-se após tomar algumas bebidas a mais no aeroporto pode significar o cancelamento do cartão de embarque. Nesta nova temporada em "Aeroporto: Roma", os agentes de segurança do perímetro do Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Fiumicino, têm a difícil tarefa de ajudar um passageiro que tenta embarcar para casa embriagado. Eles têm alguns minutos para recuperá-lo e impedi-lo de perder o voo.

Lição: seja cauteloso ao consumir álcool antes de pegar um voo.

3 - Documentação em ordem

Passaporte original e válido, passagem de ida e volta, local de estadia, outros documentos de identidade... Dependendo do país a ser visitado, os requisitos para passar nos controles de segurança de imigração podem variar. Alguns podem solicitar comprovante de vacinação ou uma certa quantia em dinheiro para cada dia da estadia. O não cumprimento de uma dessas exigências pode significar deportação ou pelo menos uma má experiência no aeroporto.

Lição: investigue bem por meio de fontes confiáveis a documentação necessária no destino que você deseja visitar.

4 - Controle de segurança

Com tantas maneiras criativas de falsificar documentos e transportar narcóticos, os aeroportos tiveram que tomar medidas cada vez mais rigorosas, e uma das coisas mais tediosas sobre viajar é a triagem de segurança. Para torná-lo menos estressante, é melhor estar bem preparado, conhecendo e seguindo as regras do que pode e não pode ser transportado.

Em um dos episódios das temporadas anteriores, uma passageira tenta transportar um frango assado em sua mala para a Itália. Ao detectar material orgânico em sua bagagem, os agentes de segurança a transferem para outra área do aeroporto para fazer uma busca completa em seus pertences. Embora ela não estivesse cometendo um crime, isso lhe custou seu tempo e paz de espírito.

Lição: evite carregar comida ou outros itens de aparência suspeita.

5 - Favores caros

Negar favores pode ser complicado, mas quando se trata de levar ou trazer algo em uma viagem internacional, é melhor dizer não. Em vários episódios da série "Aeroporto", alguns passageiros detidos garantem que são inocentes e que o material narcótico encontrado na bagagem não lhes pertence.

Lição: a menos que você seja muito próximo da pessoa, evite transportar os pertences de terceiros