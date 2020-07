Nasce Zyan, o terceiro filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zyan, o terceiro filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gabliasso, nasceu na noite desta quarta-feira (8), na Maternidade Perinatal Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo humorista Hélio de la Peña logo após comandar uma live na #ocupaçãoLapena no perfil de Gagliasso no Instagram.

"Êêêêê seja bem vindo Zyan! Receba o carinho de @lapena e @palomadoss. Durante nossa live pós lives, recebemos a notícia maravilhosa do nascimento de Zyan. Parabéns, @gioewbank @brunogagliasso", ele escreveu.

Mãe de Bless, 4, e Titi, 6, Giovanna anunciou poucas horas antes do nascimento um chá de bebê virtual e solidário para ajudar as crianças atendidas pela organização Aldeias Infantis. Os presentes entregues a Zyan serão doados para a instituição.

O bebê nasceu com 2,9 quilos e 48 centímetros. Gagliasso acompanha Giovanna na maternidade.

Em um bate-papo recente com o produtor Leo Fuchs, transmitido nas redes sociais, Giovanna disse que tanto ela como Gagliasso, com quem está há dez anos, não tinham planos de aumentar a família. "Nunca pensei ter um filho da barriga, estava tudo certo com Bruno sobretudo depois do Bless. Aí veio a surpresa da gravidez."

Ela também explicou que o único filho planejado foi Bless, adotado em julho do ano passado no Malawi, país localizado no sudeste da África. Titi, a mais velha, também nasceu no Malawi.