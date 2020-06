Nasce segundo filho de Julio Rocha, ator de 'Fina Estampa'

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Julio Rocha, 40, se tornou pai pela segunda vez nesta segunda-feira (8). O pequeno Eduardo, fruto do seu casamento com a veterinária Karoline Kleine, chegou ao mundo na Maternidade São Luiz, em São Paulo.

"Tudo aconteceu muito rápido. Estávamos em casa e íamos fazer umas fotos para registrar o barrigão quando ela começou a sentir contrações e um pouco de dor. Chegamos na maternidade às 16h35 e, às 17h43, ele já estava no colo da Karol", contou o artista.

De acordo com a assessoria de Rocha, que está presente na reprise de "Fina Estampa" (Globo), o parto foi natural e humanizado.

No início de 2019, Julio Rocha e sua esposa foram pais pela primeira vez de José, que também veio ao mundo com saúde através de um parto natural. O ator que estava no Rio gravando o seriado "Ilha de Ferro 2", teve que voltar as pressas para acompanhar o momento em São Paulo. O casal está junto desde 2017.

Na televisão, o artista teve papéis de destaque na novela "Duas Caras" (2007), "Caras & Bocas" (2009) e "Amor à vida" (2013). Atualmente além de estar no ar em "Fina Estampa", Rocha está presente na série "Ilha de Ferro" na Globoplay.