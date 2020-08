Nasce primeiro filho dos atores Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu o primeiro filho dos atores Chris Pratt, 41, e Katherine Schwarzenegger, 30. Quem confirmou a notícia foi Patrick, irmão de Katherine. "Eles estão muito bem. Acabaram de receber um presente", disse ele ao Entertainment Tonight.

Ainda não foi revelado o sexo do bebê, mas por conta dos embrulhos cor-de-rosa a tendência é que seja uma menina, diz o site.

O casal, que se uniu em uma cerimônia íntima na Califórnia no último mês de junho, estava entusiasmado para "aumentar a família o mais rápido possível", segundo informaram diversas fontes à revista People.

Fontes anônimas garantiram que Chris Pratt esteve no Hospital St. John em Santa Mônica, na Califórnia, na sexta-feira (7). Assim como ele, familiares do casal foram vistos no local. Os dois sempre foram muito discretos em sua relação.

Os dois começaram a ser vistos juntos no início de 2018, mas só assumiram o namoro em dezembro com um post de Pratt nas redes sociais no aniversário da amada. "Emocionado que Deus colocou você em minha vida. Obrigada pelas risadas, beijos, conversas, caminhadas, amor e carinho", disse na ocasião.

Apesar de este ser o primeiro herdeiro de Pratt e Katherine, o ator já é pai de Jack, 7, que nasceu do casamento dele com Anna Faris.

Ao ser questionado sobre o desejo de ser avô, o pai de Katherine, Arnold Schwarzenegger, 72, disse ao Extra em janeiro que respeitava a decisão do casal, embora desejasse sim, um neto. "Eu não pressiono, porque sei que isso vai acontecer. Cabe a Chris e a ela decidirem quando querem fazer isso. Estou ansioso por isso, sim", disse o ator e ex-político.