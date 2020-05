Nasce primeiro filho de Sorocaba e Biah Rodrigues

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu neste domingo (17) o primeiro filho do sertanejo Sorocaba e da modelo Biah Rodrigues, na maternidade do Hospital São Luiz, em São Paulo. Theo Rodrigues Fakri veio ao mundo pontualmente às 16h17, pesando 2,850 kg, de acordo com a assessoria do músico -e já acumulando mais de 60 mil seguidores em seu perfil no Instagram, criado em 6 de março.

"Hoje pude viver a maior experiencia da minha vida, a chegada do meu filho, vindo de um parto lindo e natural", celebrou Sorocaba em seu perfil na rede social, elogiando a mulher pela coragem e já marcando o arroba do filho no post. Conectado, o sertanejo também compartilhou nos stories os bastidores dos momentos que antecederam o nascimento do @theofakri.

A modelo agradeceu a Deus pela força e ao marido pela parceria. "Hoje descobri uma nova mulher em mim! E sem voce eu nao conseguiria. Obrigada, meu amor, por não me deixar um so minutinho" declarou-se, publicando um clique do momento em que pegou Theo no colo.

Junto desde 2018, o casal anunciou a gravidez em 13 de dezembro de 2019, dois dias antes do casamento, celebrado no haras do cantor.