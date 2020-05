Nasce primeira filha do ator britânico Rupert Grint, astro da franquia 'Harry Potter'

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - 0 ator britânico Rupert Grint, 31, anunciou o nascimento de sua primeira filha com a atriz Georgia Groome, 28. O parto teria acontecido nesta quinta-feira (7), mas o casal não deu mais detalhes no comunicado divulgado pelo jornal The Sun.

Os dois artistas, que anunciaram a gravidez há apenas algumas semanas, afirmaram estar radiantes e pediram que os fãs respeitem a privacidades nesse momento.

Entre idas e vindas, Rupert e Georgia namoram desde 2011, mas sempre foram muito discretos em relação a suas vidas pessoais. Ele ficou conhecido pela franquia "Harry Potter" e ela, por filmes como "Gatos, Fios dentais e Amassos" (2008).

Apesar de ter feito Harry Potter de 2001 a 2011, Rupert confessou a uma fã que assistiu ao primeiro filme da série, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", apenas em 2018. Ele afirmou que não gosta de se ver na tela e havia visto apenas trechos do longa.