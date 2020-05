Narrado por Sylvester Stallone, documentário sobre 'Rocky' estreia em junho

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "40 Anos de Rocky: O Nascimento de Um Clássico" já tem data de estreia: 9 de junho de 2020. Escrito e produzido por Derek Wayne Johnson, 37, e narrado por Sylvester Stallone, 73, o trabalho recordará a experiência do ator trabalhando no primeiro filme da franquia.

"O documentário é uma pepita de ouro para os fãs de Rocky e o público casual", diz Johnson, emendando que "a película proporcionará ao público uma experiência íntima e, às vezes, emocional".

O produtor relata que os fãs dos filmes do lutador podem contar com novas histórias e filmagens caseiras inéditas. "Estamos orgulhosos do filme, e o público pode esperar uma mistura dos filmes caseiros do diretor John Avildsen, cenas dos bastidores da produção do filme", adiantou ao New Musical Express.

Em entrevista à Variety, em 2019, Stallone falou sobre a trama de um próximo longa contando a história do boxeador, o sétimo. "Rocky conhece um jovem valente que ficou preso nos EUA quando veio visitar sua irmã. Ele o leva para a vida e começam aventuras inacreditáveis que terminam ao sul da fronteira. É muito, muito oportuno", revelou o ator, mostrando que o enredo estará relacionado a políticas imigratórias.

O documentário poderá ser visto no iTunes / AppleTV e Amazon.