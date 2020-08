Narjara Turetta diz que consegue ficar sem sexo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Narjara Turetta, 53, diz que, quando era mais jovem e se imaginava aos 35 anos, pensava se estaria casada. "Sonhava em ter filhos e uma família, mas não deu. Às vezes as pessoas falam 'ah, você está sozinha. Não tem um filho para cuidar de você'. Ter filhos não é garantia de que eles vão cuidar de você", ponderou.

Em entrevista para a jornalista Lisa Gomes, no canal do YouTube Lisa, Leve e Solta, Narjara revelou que está há cerca de um ano sem beijar na boca. "Já fui fogosa, hoje em dia estou mais calma. Consigo ficar sem sexo, sou um pouco mais careta, não gosto de sexo por sexo. Para mim, tem que haver envolvimento, amor", contou, afirmando que "às vezes dá uns beijos, uns abraços".

Ao falar sobre assédio sexual, a artista negou que tenha sofrido com isso e relembrou uma história com um diretor, que tratava do salário dos atores ocorrida quando Narajara tinha 16 anos. "Uma única vez um diretor me disse na frente da minha mãe disse: 'Se eu fosse mais novo eu casava com você. Eu olhei para ele e disse, 'pois é, estou querendo um marido e não um pai'", contou aos risos, recordando a reação surpresa de sua mãe à época.

Em entrevista para a reportagem, Narjara falou que sua mãe, Maria Antônia, sempre lia antes os roteiros da série "Malu Mulher", na qual estreou, como Eliza, na Globo, aos 12 anos, e aproveitava os assuntos delicados para educá-la. O pai da atriz tinha morrido dois anos antes de a série estrear.

"Minha mãe sempre foi de vanguarda e muito aberta. Apesar de ser semianalfabeta, ela tinha muita sabedoria e usava os temas da série como exemplos para me educar", relata ela, cujo último trabalho na TV foi na novela "Jezabel", da Record.