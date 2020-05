Narcisa Tamborindeguy manda mensagem de Dia das Mães após ser retirada de Búzios

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Narcisa Tamborindeguy, 53, usou suas redes sociais para mandar um recado de Dia das Mães. Usando uma máscara com as cores do arco-íris, e com a costumeira maneira efusiva de se expressar, a socialite diz: "Feliz LGBT, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra todas nós. Muito obrigada... Dia das Mães". Ela citou, ainda, Erick Witzel, 25, filho do Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 52, em sua mensagem.

O vídeo foi postado na noite deste sábado (9). Na sexta-feira (8), Tamborindeguy passou por uma grande polêmica após ter sido convidada a se retirar de um hotel em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo informações da revista Veja, a polícia recebeu denúncias que informavam que a socialite estava hospedada na cidade, fechada para visitantes devido ao isolamento imposto pela pandemia do coronavírus.

Não é a primeira vez que Tamborindeguy se vê envolvida em uma confusão. Em outubro de 2019, no lançamento de "Prólogo, Ato e Epílogo" (Ed. Companhia das Letras), ela chegou ao evento por volta de 21h30, entrou na área reservada onde estava Fernanda Montenegro, autora da obra, e foi logo pedindo o seu autógrafo.

A atriz atendeu o pedido com simpatia e a socialite nem ligou para os gritos de "fura-fila" das pessoas que aguardavam pacientemente sua vez de abraçar a anfitriã. Quando estava indo embora, Tamborindeguy foi abordada por uma mulher, que lhe deu uns tapas no ombro.