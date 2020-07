Naomi Campbell mostra série de fotos em que aparece nua no metrô de Nova York

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naomi Campbell, 50, fez a alegria dos seguidores ao publicar em suas redes sociais fotos inéditas de uma campanha em que aparece completamente nua no metrô de Nova York.

Nas imagens, feitas em uma estação e dentro de um vagão, a modelo aparece com o corpo coberto apenas com bolsas da grife Valentino. A britânica foi clicada pela dupla Inez & Vinoodh para a marca de luxo em 2019.

Recentemente, Campbell tem falado bastante sobre os efeitos do racismo no mundo da moda. Com mais de 34 anos de carreira, ela foi a primeira modelo negra a aparecer nas capas das revistas "Vogue" e "Time".