'Não gostei de você, acho você incoerente', diz Rafa Kalimann a internauta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice-campeã do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, 27, voltou a participar de entrevista para o canal de Giovanna Ewbank, 33, no YouTube, o Gioh. Se da primeira vez a influenciadora digital respondeu a perguntas de fãs, desta, o retorno foi dado aos haters.

Frente ao comentário de uma usuária do Twitter que a chamou de "fingida" e a acusou de fazer VT para aparecer durante o reality, a mineira brincou, fazendo referência à sua fala direcionada a Flayslane que viralizou no TikTok: "Não gostei de você, acho você incoerente e equivocada".

A influenciadora também foi criticada pela voz, pelo megahair descolando, pelo sapato e pelo que chamaram de "cara de nojo". "Sempre aconteceu na minha vida de as pessoas falarem, igual a Flay pontuou, que eu tenho um olhar de superioridade, me acho, quero ser superior, mas eu só estava na minha", desabafou.

Mas o campeão de críticas foi o tamanho de sua cabeça. Enquanto uma internauta comparou a influenciadora às bonecas Bratz, outra foi mais longe e disse que Rafa e Manu Gavassi representam tudo que ela mais odeia no mundo: "gente cabeçuda".

"Qual é o problema com as cabeças? É inteligência que cabe mais, o cérebro é maior, a gente consegue pensar melhor, altos benefícios", respondeu Rafa. "Como é que a gente vai mudar a voz e a cabeça? O que as pessoas querem que a gente faça por elas?", desabafou.

Bem-humorada, a influenciadora contou a Giovanna que, devido ao tamanho de sua cabeça, sua mãe teve que passar por cesárea durante seu nascimento. "Amor, se o nosso bebê tiver cabeção, vai ser cesárea também", comentou Giovanna com Bruno Gagliasso, 38, sobre Zyan, o caçula do casal -que colocou o apartamento em São Paulo à venda por R$ 3,2 milhões.

Questionada por Giovanna se ela não tinha medo de ser julgada no reality, Rafa respondeu: "Eu tinha medo de ser julgada pelos meus princípios, não pela minha cabeça, pelo meu megahair".

A influenciadora estreia no próximo sábado (30) seu canal profissional no YouTube, em parceria com empresa Play9, de Felipe Neto.