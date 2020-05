'Não é nenhum ato heroico', diz Projota sobre ajudar a mulher a cuidar da filha

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tem sido maravilhoso. Muito cansativo, porém maravilhoso", diz Projota, 34, sobre os primeiros meses de vida de sua filha, Marieva. A criança, fruto do relacionamento do cantor com sua esposa, Tamy Contro, 28, nasceu momentos antes de a pandemia do novo coronavírus começar, o que exigiu que o casal se unisse ainda mais para enfrentar sozinho a experiência de ter um primeiro filho.

"Ser pai não permite subterfúgios. Estar presente, física e mentalmente, não é nenhum ato heroico, é apenas verbalizar o substantivo pai. A forma como você vai usar esse tempo presente, transformando em bons exemplos e boas lembranças para ambos, isso é o que vai definir ser ou não um grande pai", opina o cantor.

Em isolamento, o casal tem usado chamadas de vídeo para aproximar a filha da família. O cantor também assume a posição privilegiada em que eles se encontram, mas diz que a falta de experiência tem tornado o momento desafiador.

"Não podendo contar com o serviço de funcionários aqui em casa, nos voltamos com o olhar para antigamente, onde não tínhamos tudo que temos hoje, onde aprendemos a nos virar", diz o casal, que também tem se dividido em turnos para cuidar da filha. Aos fins de semana, a sogra de Projota, Solange, também ajuda.

Neste Dia das Mães, a intenção é fazer um "almoço reduzido" somente entre eles. "Assim como foi o meu aniversário, a gente deve apenas fazer um almoço diferente, aproveitando a nossa companhia e comemorando, agradecendo a Deus por termos Marieva, cheia de vida e saúde", diz Tamy.