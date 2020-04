Nana Rude diz que deixa programa Aqui na Band em paz e grato pelo aprendizado

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital Nathan Araújo, conhecido pelo pseudônimo Nana Rude, disse que entende a decisão da Band em demitir ele e outros funcionários da emissora diante da situação de crise econômica vivida pelo país. "Eu saí muito em paz. Sou muito grato por tudo que aprendi durante esse um ano que estive no programa", afirmou.

Desde maio de 2019, Nana Rude atuava como colunista no matutino Aqui na Band. Além dele, deixaram a atração a apresentadora Silvia Poppovic e os colunistas Fernando Gomes e Sergio Tannuri. Luís Ernersto Lacombe e Nathália Batista seguem no comando da atração.

Com 1,9 milhão de seguidores no Instagram, Nana Rude ficou famoso nas redes sociais ao falar sobre o mundo dos famosos. No início do ano passado, ele participou do reality show da Band comandado por Roberto Justus, O Aprendiz.

Pouco tempo depois, estreou no Aqui na Band dando notícias sobre as celebridades. Segundo Nana Rude, estar na TV aberta todos os dias foi uma grande oportunidade de mostrar o seu trabalho para um outro tipo de público, que não costuma navegar pelas redes sociais.

"Nunca esqueço do dia em que estava no aeroporto e uma funcionária, já senhora, me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: 'Você é como um filho para mim, alegra minhas manhãs'. Provavelmente dona Ivone nunca havia entrado no Instagram, mas eu entrava na casa dela todas os dias. Esse episódio nunca saiu da minha cabeça e lembrar dele faz tudo valer a pena", afirmou em mensagem postada na rede social.