Namorado de Manu convoca Bruna Marquezine a fazer dancinha em homenagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namorado de Manu Gavassi, Igor Carvalho, convocou Bruna Marquezine para fazer uma versão da dancinha da música "Don't Start Now', de Dua Lipa, que ficou ainda mais famosa com a coreografia de Manu na casa do BBB 20.

Ele mesmo já fez a sua versão da dança e soltou nas redes sociais. "O vídeo todo é surpresa. Vejam um trecho", comentou ele antes de convocar a melhor amiga da amada para também a homenagear.

"Alô, Bruna Marquezine, te coloquei na berlinda, amanhã te vira e manda seu vídeo para nós! Beijos de luz", comentou.

A atriz também repercutiu a dancinha feita por Tiago Leifert ao vivo. "Gif do Tiago Leifert dançando a coreô da Manu, com direito ao passo mundialmente conhecido "tamborzin tamborzin". É isso. Esse é o Tweet", publicou.

Porém, outros famosos resolveram literalmente entrar na dança e homenagear a cantora. Foi o caso do casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira. Eles fizeram uma versão dos passos.