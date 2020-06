Namorado da mãe de Neymar leva 12 pontos no braço após briga, diz colunista

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo Tiago Ramos, 23, levou 12 pontos no braço direito, na altura do cotovelo após se envolver em uma briga com a namorada Nadine Gonçalves, 52, mãe do jogador Neymar. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo a assessoria de imprensa de Neymar, Ramos e Nadine estão bem e o que aconteceu foi um acidente doméstico. De acordo com o G1, o modelo feriu o braço na noite de terça (2) após dar um soco em uma vidraça no apartamento em que estava com Nadine em Santos, litoral de São Paulo. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e levou o modelo até uma unidade de pronto atendimento da cidade. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa de Santos.

Ainda segundo o G1, moradores vizinhos disseram que escutaram na noite desta terça (2) gritos vindos da cobertura onde mora a mãe de Neymar, o que sinalizaria uma briga entre o casal.

Tiago e Nadine assumiram a relação em 11 de abril quando publicaram a mesma imagem nas redes sociais em clima de romance. "O inexplicável não se explica, se vive", escreveu a mãe de Neymar na legenda.

A partir de então, muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno do modelo. Entre elas, a de que ele teria feito parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa.

Em abril, Tiago Ramos também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.

Pouco mais de um mês após assumirem o namoro, o jornal Extra noticiou o término do romance. De acordo com a publicação, o motivo para teria sido uma pressão por parte da família de Nadine. Parentes não queriam que ela tivesse mais envolvimento com o rapaz após muitas polêmicas em torno do nome dele.

Uma semana depois, porém, ela teria reatado o relacionamento com Ramos, mas de forma mais discreta para evitar especulações da mídia.