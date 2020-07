Naldo Benny consegue recuperar perfil de hackers e se desculpa por conteúdos eróticos

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Naldo Benny, 41, teve a sua conta do Instagram, que possui cerca de 1,8 milhão de seguidores, invadida por hackers na noite desta segunda-feira (20).

Os invasores divulgaram diversos conteúdos eróticos no perfil do músico, que só conseguiu recuperar a rede social horas depois. Através de um vídeo, Naldo se desculpou com seguidores e fãs pelas postagens feitas. "Eu sei que aqui tem famílias que me seguem", afirmou o cantor.

Naldo e a esposa Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho) tentaram recuperar o perfil da rede social por horas e ficaram aflitos. Mas, segundo ele, só quem conseguiu resolver foi o seu produtor, que por conta do horário já estava dormindo.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o ocorrido e aproveitaram para transformar a situação em meme. Em poucas horas, os nomes de Naldo e Chris Brown foram parar nos assuntos mais comentados no Brasil.

O cantor norte-americano é um dos ídolos de Naldo e o segue no Instagram. "Eu imagino o Chris Brown abrindo o Insta e se deparando com vários pornôs", escreveu um internauta. Já outros, transformaram a situação em memes: "Os hackers descobrindo que a senha do Naldo Benny era 'Chris Brown'".

"Naldo Benny teve seu Instagram hackeado, fotos de mulheres nuas estão sendo postadas, e adivinha quem segue o Naldo? Sim, a mãe do Chris Brown e provavelmente ela está vendo tudo isso", escreveu um fã do rapper.