Nadine, mãe de Neymar, assume namoro com modelo e recebe felicitações do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe do craque Neymar, Nadine Gonçalves, 53, assume um novo namorado. Ela publicou uma imagem em clima de romance com o modelo e gamer Tiago Ramos, que apesar de não ter a idade revelada é bem mais jovem do que ela.

Na publicação, Nadine escreveu: "O inexplicável não se explica, se vive...". Tiago também postou a imagem e se declarou.

Rapidamente, o filho Neymar deu as felicitações ao novo casal. "Seja feliz, mamãe. Te amo", disse.

Outros famosos fizeram questão de mostrar seu apoio, dentre eles Nego do Borel. Primeiro, disse que estava com ciúme, mas depois deu os parabéns.

"Caramba, estou lembrando dele, tia, por isso que ele ficou olhando pra gente naquele dia, e eu me perguntando: pô, ele deve ser muito meu fã", brincou o cantor.

Nas redes sociais de Tiago é possível ver que ele é bastante vaidoso, gosta de treinar e assinou recentemente com uma agência de modelos.

Tiago já conhecia Neymar. No dia 8 de janeiro ele publicou uma imagem com o craque em Paris e demonstrou o quão fã era do jogador. "Um dia espero ser seu brother e jogar junto. Sei que um dia irei te conhecer, pois sou um garoto sonhador", disse na época.