Na reta final, reality "BBB 20" bate recorde de audiência em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paredão que eliminou Marcela no BBB 20 bateu recorde de audiência da temporada em São Paulo, na última terça-feira (7).

Segundo dados divulgados pela emissora, foram 32 pontos de audiência e 50% de participação, sendo então a maior desde a final do BBB18. A médica saiu com 50% dos votos, e em segundo lugar, apertado, ficou Flayslane com 49%. Babu ficou só um pouco mais de 1%.

Ao todo, o Paredão desta terça somou mais de 185 milhões de votos.

Ainda em São Paulo, a reprise da novela "Avenida Brasil" também se superou na audiência nessa faixa de horário, com 24 pontos e 40% de participação.

PAREDÃO HISTÓRICO

O arquiteto Felipe Prior foi o eliminado do BBB 20 em Paredão que contou com mais de 1,5 bilhões de votos. Em disputa acirrada, ele deixa a competição com 56,73% dos votos contra 42,51% de Manu Gavassi. Mari teve apenas 0,76% dos votos.

Foram tantos votos que o próprio Tiago Leifert pediu para que as pessoas tivessem calma na hora de votar. O sistema ficou instável em vários momentos ao longo do dia, principalmente durante a exibição do programa causado pelo excesso de votos. Foram exatos 1.532.944.337 votos, histórico no BBB.