Murilo Huff diz que é 'extremamente grato' por cada minuto ao lado de Marília Mendonça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anunciarem o término do relacionamento nesta segunda (20), Marília Mendonça, 24, e Murilo Huff, 24, usaram as redes sociais para falar abertamente sobre o rompimento e ambos desmentiram que a separação teria sido causada por traição.

Muito discreto em relação a vida pessoal, Huff fez um breve desabafo em seu Instagram e aproveitou para revelar seus sentimentos por Mendonça, com quem tem um filho, Leo, de apenas sete meses. "Nunca fui e nunca vou ser bom pra falar em público sobre esse tipo de assunto, mas preciso deixar aqui uma mensagem", começou Huff.

"Eu e a Marília estamos bem um com o outro. Como ela disse, não teve nada a ver com traição ou mensagens de celular, diferente do que o Jornal Extra publicou. Nós sempre nos respeitamos muito e eu tenho muito orgulho dela, de ter tido e criado um vinculo eterno com ela, que é o nosso filho", escreveu o sertanejo.

"Sou extremamente grato por cada minuito da vida que ela compartilhou comigo durante esses anos. O respeito vai continuar pra sempre entre nós e esperamos que o de você por nós também continue."

Murilo Huff fez um apelo para as pessoas que ajudaram a espalhar a fake news de que o fim do seu namoro com Marília Mendonça teria sido motivado por traição. "Por favor, tomem cuidado com as notícias que vocês publicam ou replicam por aí sem saber da verdade. Vocês podem acabar com a vida de alguém, e não digo apenas de vida profissional, incluo o sentido literal da expressõ. Qualquer hora vocês vão postar ou comentar alguma mentira ou mensagem de ódio contra alguém que talvez não tenha uma estabilidade emocional e que pode acabar tirando a própria vida, isso é muito sério."

Para finalizar, o músico sertanejo pediu para que as pessoas não se importassem com criticas e julgamentos. "Eu e ela sempre fomos muito discretos em relação a nossa vida pessoal, nunca fomos de postar tanta coisas juntos, apesar de quase sempre estarmos. Mas não importa, se você posta muito, te criticam, dizem que você 'quer biscoito' e quer aparecer. Se você posta menos, dizem que você não ama e não tá nem aí pra outra pessoa", escreveu.

Por sua vez, a rainha da sofriência, como é conhecida pelos fãs de música sertaneja, afirmou que em meio aos boatos, foram publicadas notícias falsas, Murilo Huff sempre a respeitou e tudo. "Nunca tivemos a prática de mexer no celular um dos outro. Ele é um cara muito respeitador, tenho muito orgulho de ter meu filho com ele. Ele é do bem, lutador, batalhador, de família", disse.

A cantora ainda contou que decidiu expor o término de seu relacionamento "em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento". Ela disse ainda que apagou deixou de segui-lo e apagou as fotos que tinham juntos porque é difícil ficar vendo-o o tempo todo.