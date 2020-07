Mumuzinho fará show a céu aberto ao estilo drive-in com fãs dentro dos carros

Amazonas precisa respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entrando na onda do novo normal, o cantor Mumuzinho, 36, que foi diagnosticado com coronavírus, mas já está recuperado, fará show a céu aberto ao estilo drive-in com seus fãs todos dentro de seus carros.

A apresentação vai acontecer na próxima quarta-feira (8) no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, a partir das 19h. O evento será no estacionamento da arena seguindo toda a segurança e adequação que o momento atual exige. O cantor Mumuzinho vai relembrar hits como "Mantra", "Fulminante", "Eu Mereço Ser Feliz" e "Guerra de Almofada", sua próxima música de trabalho que será lançada no dia anterior ao show.

"Estou morrendo de saudade do palco e de estar mais próximos do meu público. Será uma experiência totalmente diferente na minha carreira e tenho certeza que jamais será esquecido pelo público. Faremos um show animadíssimo seguindo todos os protocolos e recomendações de saúde", diz o cantor.

O show será transmitido para os veículos presentes via rádio FM e também terá o mesmo funcionamento de serviços com operação e fila virtual para o banheiro por aplicativo. Para quem não puder comparecer, a apresentação será exibida pelo YouTube ao vivo.

O show poderá receber até 180 carros com até quatro pessoas da mesma família ou duas para o caso de famílias diferentes. Os ingressos são vendidos em www.sympla.com.br.