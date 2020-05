'Mulheres Apaixonadas' será reprisada em agosto no Viva

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está prevista para agosto a estreia de "Mulheres Apaixonadas" no canal Viva. De 2003, a novela de Manoel Carlos traz Bruna Marquezine aos 8 anos, em momento revelação, e Dan Stulbach no famoso papel do raqueteiro que agredia a mulher, vivida por Helena Ranaldi. A trama substituirá "O Clone".

Em conversa com o jornalista Bruno Astuto, Marquezine disse que crescer diante do público contribuiu para ela desenvolver doenças como depressão e distúrbios de imagem e de alimentação, aos 17 anos.

"Crescer exposta faz com que você comece a condicionar o seu olhar. Todos os julgamentos tinham um peso muito grande. Isso era uma das causas da minha depressão, que também tinha outras causas internas."