Mulher de Ludmilla, Brunna Gonçalves diz que ela e a cantora não tiveram Covid-19

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brunna Gonçalves, 28, disse em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (3), que ela e a mulher, a cantora Ludmilla 25, descobriram que não tiveram Covid-19, como as duas haviam informado no início desta semana.

Na última terça (30), elas afirmaram que elas realizaram exames que detectaram o novo coronavírus. "E eu que fui fazer o teste do corona e deu que eu já tive [...] Fiquei chocada real, porque isso é bem perigoso...se cuidem", escreveu Brunna no Twitter. Ludmilla respondeu que também recebeu o mesmo resultado.

Mas, segundo Brunna, elas refizeram o exame e, dessa vez, ele deu negativo. "Eu e Lud viemos fazer uma bateria de exames de rotina. Aproveitamos e fizemos o da Covid-19 de novo. Eis que deu outro resultado."

Nos stories do Instagram, a dançarina pediu para o médico do casal explicar o que havia ocorrido. "As duas fizeram os principais exames para identificação do coronavírus. Elas fizeram o PCR, exame que detecta a fase aguda. Geralmente, do primeiro até o décimo segundo dia é o exame mais indicado para detecção na fase aguda."

Ele disse ainda que as duas realizaram o exame de sorologia (quimioluminescência), que "hoje é o padrão-ouro para identificação da doença." Afirmou ainda que teste sorológico feito de "ponta de dedo" tem "uma sensibilidade baixa e tem vários resultados falsos positivos" -exame que elas fizeram inicialmente.

"Nós nunca tivemos o Covid-19. Muito cuidado com os exames que vocês fazem. Procurem um médico e se informem sobre o melhor tipo de exame. Se projetam", alertou Brunna, em sua rede social.

"COBRA VENENOSA"

As especulações foram muitas, mas quem achou que a música "Cobra Venenosa", lançada nesta sexta-feira (3) pela cantora Ludmilla era uma resposta à mais recente briga entre ela e Anitta, 27, está enganado. A funkeira afirma que a canção foi escrita há três anos e com a ideia de valorizar as mulheres.

"Minha inspiração foi exaltar as mulheres que estão ao nosso lado, fortalecendo, acolhendo e apoiando. Esse bonde, ao qual me refiro na música, é o antídoto para o veneno que vemos no dia a dia. Sempre achei que essa música tinha potencial, mas todas as minhas expectativas foram superadas", disse a cantora à reportagem por email.

Ludmilla, que está passando a quarentena com a família, afirmou que a inspiração para produzir tem oscilado bastante nesse período. Apesar disso, ela não desliga totalmente do trabalho. Além de todos os preparativos para o lançamento e clipe de "Cobra Venenosa", que incluiu um "apagão" em seu Instagram, ela não esconde a ansiedade para sua estreia como atriz.

"Estou muito animada. Vai ser demais. Por enquanto, estou fazendo o treino tático, de posicionamento, e estou muito animada. Quero logo entrar no set, provar o figurino [risos]", afirmou ela, que já foi confirmada na segunda temporada de "Arcanjo Renegado" (Globoplay), em que viverá uma policial.

Enquanto isso não acontece, Lud aproveita a família. Além da mulher, Brunna Gonçalves, ela afirma estar curtindo a mãe, Silvana, 46, para quem fez uma festa surpresa na semana passada, e está mais perto da avó.