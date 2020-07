Mulher de Fábio Porchat aparece apenas de toalha durante live

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma live sobre política entre Fábio Porchat e Guilherme Boulos, realizada na noite desta sexta-feira (3), a mulher do humorista, a produtora Nataly Mega, apareceu incidentalmente seminua, apenas com uma toalha na cabeça, durante a transmissão.

Boulos estava falando quando parou para dar risada e alertar: "Alguém passou de toalha aí atrás", disse o ex-presidenciável pelo PSOL nas eleições de 2018., aos risos. "Todo mundo te viu. Cara, e ela tá ainda pelada", brincou Porchat.

"Lógico que deu para ver. Totalmente, Até o Boulos viu", continuou Porchat, aos risos. "Perdão, Boulos", disse Nataly. "Tranquilo", respondeu Boulos. "Acho que o pessoal gostou, deu uma aumentada aqui. na live A live deu uma subiu legal", acrescentou o humorista.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo próprio humorista: "Vazando nudes..."

CASADOS

Fábio Porchat e Nataly Mega se casaram em 2017 no MAM (Museu de Arte Moderna) do Rio de Janeiro. O humorista foi conduzido ao altar pela mãe ao som de "Cheek to Cheek". Os casais de padrinhos entraram na sequência com a música "Stand by Me". As alianças foram levadas pela irmã dele, Cristiana com o filho João Francisco.

Durante a festa, a noiva foi surpreendida por um show do grupo Molejo. Entre os famosos estavam Lucio Mauro Filho chegou com a mulher, Cintia, Rafael Infante foi com a mulher, Tatiana Novais, Regina Casé com o marido, Estevão Ciavatta, Sabrina Sato, César Tralli e Ticiane Pinheiro entre outros.