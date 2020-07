MTV não exibe cenas de sexo gay em De Férias com o Ex e irrita internautas

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda vez, a MTV decidiu não exibir cenas quentes de um casal gay no reality De Férias com o Ex. Na edição da última quinta-feira (16), os participantes Jarlles e Matheus Magalhães foram juntos para a suíte onde poderiam ter uma noite de sexo, mas o que se viu foi só o início de algumas carícias e nada mais.

Essa é a segunda vez que a emissora toma essa atitude na atual temporada. Um anterior encontro entre Jarlles e Rafa também não foi exibido. A atitude revoltou fãs e internautas que reclamaram por cenas de sexo entre casais de sexo oposto serem mostradas.

Por meio das redes sociais, em uma live, o casal Jarlles e Matheus repercutiu a edição e se mostrou chateado com o veto das cenas de sexo.

"Transamos duas vezes. Aconteceu muita coisa, ficamos pelados na banheira, fomos pelados para a cama. Eu pensei que iria aparecer mais coisa. Fizemos muita coisa com edredom,

sem edredom. Mas não tem o que fazer", disse ele em live.

No Twitter, na madrugada desta sexta (17), o nome de Jarlles foi parar entre os assuntos mais comentados. Muita gente chateada pelo que chamaram de censura.

"MTV, gays também transam, viu? Por que cortaram de novo as cenas de sexo gay sendo que as dos héteros mostram tudo?", indagou um. "A MTV falta pouco mostrar a penetração dos héteros, e na hora do sexo gay censuram", comentou outro.

Procurada, a MTV disse que não gostaria de comentar o assunto.