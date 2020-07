MTV exibe primeira cena de sexo gay no De Férias com Ex Brasil após críticas de censura

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pegação rolou solta no último episódio do De Férias com Ex exibido na noite desta quinta-feira (23), pela MTV Brasil. Como de costume, alguns participantes foram parar debaixo do edredom e agitaram telespectadores e internautas.

Entretanto, foi a primeira vez que a emissora exibiu uma cena de sexo gay entre Matheus e Léo. O acontecimento ocorreu após a repercussão negativa dos cortes das cenas dos casais homossexuais do De Férias com o Ex. "Colocou pra pagar de solidária e que apoia o movimento LGBTQ, mas não a esse ponto de mostrar sexo entre eles. Ou seja, era melhor nem ter colocado", sugeriu um internauta no Twitter.

O momento íntimo entre Matheus e Léo deu o que falar na web. Isso porque alguns telespectadores do programa não acharam a pegação "tudo isso". "Fizeram o maior fuzuê pra isso meu pai?", escreveu uma usuária da rede social. Já outro perfil apontou que a cena picante dos dois foi exibida somente por três segundos."Nossa, se fosse pra mostrar esse frame, preferia que não tivessem mostrado nada", completou.

Com opiniões divididas -há quem não concorde com o sexo explícito na televisão- o assunto está repercutindo além das esferas virtuais. O ativista LGBTQ+ Gustavo Don encaminhou um pedido para o Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça de Sumaré, acusando a emissora de crime de homofobia.

"Muita gente pode criticar dizendo que quero cenas de sexo sejam exibidas, mas na verdade é sobre a prática de tratar de forma desigual um casal gay e não sobre o conteúdo da cena vetada", afirmou Don ao colunista Fefito, do UOL.

Procurada pela reportagem, a MTV Brasil ainda não respondeu sobre o caso.

Polêmicas a parte, além do sexo entre Matheus e Léo, outros casais apimentaram o episódio exibido na noite desta quinta. Entre eles, a recém-chegada Scarlat foi para a suíte master com João, considerado o "crush do momento" pelas outras participantes. Rebecca e Rafael também não perderam tempo e esquentaram o clima.