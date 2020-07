MTV anuncia programa que discutirá polêmicas do reality De Férias Com o EX

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido ao sucesso do reality De Férias com o Ex, a MTV está produzindo um novo programa. D.R. Com o Ex tem formato inédito e deve reunir cinco conhecidos ex-participantes da atração para comentar as relações dos colegas da sexta temporada, e também relembrar momentos marcantantes da atual edição do reality.

Com dez episódios inéditos, o spin-off que tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2020, terá em seu comando o Tablet do Terror, que será responsável por relembrar as polêmicas que aconteceram dentro e fora do reality. D.R. Com o Ex foi gravado remotamente respeitando os protocolos de distanciamento social impostos pela pandemia do coronavírus.

A mais nova temporada de De Férias Com o Ex estreou dia 21 de maio, prometendo muita nudez e encontros criativos em meio à natureza exuberante do Ceará. À época do lançamento do reality, Rafael Vieira, o primeiro homem assumidamente homossexual do reality, falou sobre suas expectativas. "Espero que as pessoas enxerguem o quão natural é", diz ele. "Estava ali para viver anseios e desejos como um ser humano qualquer", pontuou.

A MTV, no entanto, polemizou ao não exibir cenas quentes entre Jarlles e Matheus Magalhães e também entre Jarlles e Rafa. A atitude revoltou fãs e internautas que reclamaram por cenas de sexo entre casais de sexo oposto serem mostradas.