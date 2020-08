Motoboy humilhado por morador de condomínio de luxo ganha moto de humorista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante bate-papo com Luciano Huck nesta sexta-feira (7), Matheus Pires, 19, obteve do apresentador a promessa de ganhar uma moto zero km, já que a dele estava com problemas no motor. Isso aconteceu após vídeo que o mostrou sendo humilhado por um morador de um condomínio de luxo em Valinhos, no interior de São Paulo, viralizar nesta sexta-feira (7).

O que ele não esperava é que, indignado com o ocorrido, o humorista do SBT, Matheus Ceará se anteciparia e na noite da própria sexta-feira lhe presentearia com uma moto. "Aí Galera! Achamos o Matheus e já entregamos a moto pra ele. A historia esta nos Stories só seguir la e ver. Como disse anteriormente, não quero saber o que houve mas o video me sensibilizou e me identifiquei", compartilhou o artista.

Desde que a humilhação de que foi vítima espalhou-se, Pires viu sua popularidade crescer da noite para o dia. O jovem conta hoje com 1.5 milhão de seguidores no Instagram e postou uma foto na rede social com o presente na manhã deste sábado (8). "Obrigado pelo carinho, sem palavras para agradecer!!!", escreveu. Alexandre Pires, Camila Camargo e Gui Araújo estão entre as celebridades que comentaram na postagem.

O iFood também usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. "Racismo é crime. Nós, do iFood, condenamos qualquer forma de preconceito ou discriminação e por isso nos solidarizamos com o entregador Matheus, vítima do crime racial praticado por um consumidor na cidade de Valinhos conforme vídeo que circula nas redes sociais".

Em seguida, a rede informou que Mateus Abreu Almeida Prado Couto, responsável pela humilhação contra o entregador não fazia mais parte da base de clientes do aplicativo de entrega. "O iFood descadastrou o usuário agressor da plataforma e oferecerá à vítima apoio jurídico e psicológico", compartilhou nesta sexta-feira (7).