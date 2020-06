Morre o cartunista Bruno Liberati, aos 71, no Rio

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ilustrador, cartunista e artista gráfico Bruno Liberati morreu nesta sexta (26) aos 71 anos, no Rio de Janeiro.

A informação é da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que informa que o cartunista morreu em casa. A causa da morte não foi confirmada.

Liberati passou por diversas redações do país, como Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo. Ele é autor do livro "Era uma Vez um Brasil: Historia Espremida de Cabral a FHC", além de ter atuado como ilustrador do grupo Companhia das Letras.