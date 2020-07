Morre o ator John Saxon, que atuou com Bruce Lee e em 'A Hora do Pesadelo'

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido por seus papéis interpretando personagens durões nas telas, o ator John Saxon morreu aos 83 anos.

O The Hollywood Reporter confirmou a informação com Gloria, agora sua viúva. Ele morreu no sábado (25), em Murfreesboro, nos Estados Unidos, em decorrência de uma pneumonia.

Saxon ficou muito conhecido como o tenente Donald Thompson, no filme "A Hora do Pesadelo", e também é o veterano de guerra Roper, que enfrenta Bruce Lee em um torneio de artes marciais de "Operação Dragão".

Saxon também ficou interpretar diversas etnias, variando de personagens italianos a mexicanos, apesar de ter crescido no Brooklyn.

Em 1967, ele foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante por sua atuação em "Sangue em Sonora" (1966), porém perdeu para Richard Attenborough por "O Canhoneiro de Yang-Tsé".

O ator nasceu em 1936, o mais velho de três irmãos de um pintor italiano, que migrou para os Estados Unidos.